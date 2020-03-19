Jailson'a kendi ülkesinden talip çıktı

Fenerbahçe'nin stoper bölgesinde yaptığı hatalarla camiada hataların adamı olanm Jailson'a, kendi ülkesinden teklif geldi.

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Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına adeta kan kusturan Jailson'a talip çıktı.

Ülkesinin takımı talip

Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon 29 maçta forma giydi. Jailson bunların 21’inde stoperde oynadı ve yaptığı bireysel hatalarla birçok mücadelede takımının kayıp yaşamasına neden oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.

Sezon sonu teklif geliyor

Brezilya ekibi Corinthians’ın sezon sonunda Jailson için devreye girerek Fenerbahçe’ye teklif sunacağı belirtildi.