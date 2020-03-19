HABER /  SPOR

Jailson'a kendi ülkesinden talip çıktı

Fenerbahçe'nin stoper bölgesinde yaptığı hatalarla camiada hataların adamı olanm Jailson'a, kendi ülkesinden teklif geldi.

Abone ol

Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına adeta kan kusturan Jailson'a talip çıktı.

Ülkesinin takımı talip

Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon 29 maçta forma giydi. Jailson bunların 21’inde stoperde oynadı ve yaptığı bireysel hatalarla birçok mücadelede takımının kayıp yaşamasına neden oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.

Sezon sonu teklif geliyor

Brezilya ekibi Corinthians’ın sezon sonunda Jailson için devreye girerek Fenerbahçe’ye teklif sunacağı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs mağduru çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
Türkiye'yi korkutan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi videosu için açıklama!
Son dakika ÖSYM 2020 sınav takvimini değiştiridi 9 sınav ertelendi
Koronavirüs doları yükseltiyor! 2018 Ağustos'tan itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü
İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Havada yarım saat asılı kalabiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 10 bin kişiye asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
Maral Büyüksaraç'ın tek hayali Paris
Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor
Koronovirüsün ömrü ne kadar? Bu araştırmanın sonuçları şoke etti
Recep Öztürk kimdir aslen nereli Recep Öztürk yaşı kaç?
Aytaç Yalman eşi ve kardeşi kimdir koronavirüs karantinası iddiası
Yorumlar