Maral Büyüksaraç bu yaşta gençlere örnek oluyor

Mükemmel fiziği ve masum ifadesiyle ekranların, modanın ve cemiyetin beğenilen güzelleri arasına giren Maral Büyüksaraç, yapımcıları ve modacıları peşinden koşturmayı sürdürüyor.

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Şimdiye kadar tüm teklifleri geri çeviren, ekranlarda ve beyazperdede ‘Lolita’ dönemini başlatan Maral Büyüksaraç, yurtdışı bağlantılarını tamamladıktan sonra Paris’e yerleşeceğini belirtti.

Bir ayağı artık Paris’te

Üniversite eğitimini yurtdışında yapacağını söyleyen Büyüksaraç, hedeflerini şöyle anlattı: “Mutlaka okuyacağım. Özellikle halkla ilişkilerde eğitim almayı çok istiyorum. Geniş boyutlu planlarım var. Projelerim beş yılı geçmiyor. Şu anda sadece Paris’i düşünüyorum. Tek hayalim ve isteğim, kariyerimin boyutlarına bu kentte başlamak. Muğlalı olduğum ve ailemle oturduğum için bir ayağım hep İstanbul’daydı. Muğla-İstanbul hattının yerini artık Paris-Muğla-İstanbul üçgeni alacak.”





''Lolita olabiliyor muyum, bilmiyorum?”

Büyüksaraç, “Lolita nedir?” sorusunu da, “Yaşı küçük, ama yaşına göre istendiğinde bakışlarıyla çok seksi olan bir genç kız. Ama ben Lolita olabiliyor muyum, bilmiyorum?” diye yanıtladı.