Koronavirüs mağduru çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Türkiye'de koronavirüs vakaları giderek artıyor. Alınan önlemler kapsamında bazı firmalar çalışanlarını evden çalıştırırken bazıları ücretli izin yoluna gitti. Peki bu çalışanların ne gibi hakları var? İşten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilirler mi? Bu soruların yanıtını Doç. Dr. Resul Kurt verdi.

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İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında onbinlerce mekân geçici olarak kapatıldı. Bu mekânlarda çalışanlar ise ay sonunda ücret alıp alamayacaklarını merak ediyor. Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığını duyurdu. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, işçilerin durumu, evden çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de hem insan sağlığını hem de ekonomiyi ciddi şekilde etkilemeye başladığını belirten İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt "Öncelikle koronavirüs işletmeleri üretimi, istihdamı çok olumsuz şekilde etkilemeye başladı. Birçok şirket üretim yapamıyor, ürettiğini satacak ortamlara ulaşamıyor. Belli sektörler haricinde istihdamda da ciddi bir daralma olduğunu gözlemliyoruz". dedi.

İş yerlerinin tatil edilme süresi bir haftayı aşması durumunda çalışanların durumu

Koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edildiğini belirten Kurt şu açıklamalarda bulundu:

Belli sektörler haricinde herkesin evinde bulunması, karantina gibi bir takım önlemler olabiliyor. Diyelim ki böyle bir karar alındı. İş verenlerin 1 hafta süreyle yarım ücret ödeme yükümlülüğü var. İşçi işe gidemiyor, işveren de çalıştıramıyor, zorlayıcı bir neden var. Zorlayıcı nedenden dolayı iş kanununa göre işverenin işçiye bir hafta süreyle çalışmamasına rağmen yarım ücret ödeme yükümlülüğü var.

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı var

Ama bir hafta süre geçtikten sonra işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu süre sona erinceye kadar ücret ödemez ve iş sözleşmesi askıda olur. Bu süre bittikten sonra da yeniden çalışmaya başladığında ücret ve işverenin yükümlülükleri yeniden başlar. Çalışma normal devam eder. Eğer 1 haftalık süre bittiğinde işçi, iş kanununa göre zorlayıcı nedenden dolayı iş sözleşmesini haklı nedenden dolayı fesih ediyorum derse, kıdem tazminatı alma hakkı doğar. Ama ihbar tazminatı olmaz.