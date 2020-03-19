Pınar Fidan Alevi sözleri isyan ettirdi Pınar Fidan kimdir nereli?

Youtube'da Ofansif Mizah adında bir program yapan sözde komedyen Pınar Fidan Alevi vatandaşlar hakkında söyledikleri ile kriz çıkardı. Ailevileri bir otele tıkıp yakacaksın diyen insalık dışı söylemlerin sahibi Pınar Fidan sosyal medyada TT oldu tepki yağdı. Peki kimdir Pınar Fidan, kaç yaşında, nereli?

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Youtube'da Ofansif Mizah adında bir program yapan sözde komedyen Pınar Fidan Alevi vatandaşlar hakkında söyledikleri ile kriz çıkardı. Ailevileri bir otele tıkıp yakacaksın diyen insalık dışı söylemlerin sahibi Pınar Fidan sosyal medyada TT oldu tepki yağdı. Peki kimdir Pınar Fidan, kaç yaşında, nereli?

Komedyen olduğunu iddia eden ve Youtube'da Ofansif Mizah adında bir program yapan Pınar Fidan, skandal sözlere imza atarak tepkiler üzerine çekti. Alevi vatandaşlar hakkında infial yaratan sözler yazan Pınar Fidan'a sosyal medyadan binlerce tepki mesajı geldi. Alevileri bir otele tıkıp yakacaksın diyen sözde komedyen Pınar Fidan yanlış anlaşıldım dedi. Peki kimdir Pınar Fidan, aslen nereli?

Komedyen olduğunu öne süren Pınar Fidan bir oyunda Alevi yurttaşlar hakkında çok çirkin ifadeler kullandı. Fidan’ın sözleri sosyal medyada infial yarattı. Çok sayıda isim Fidan’a tepki gösterirken eleştirilerin hedefindeki isim “Yanlış anlaşıldım” açıklaması yaptı.

Fidan’ın tepki çeken sözleri şu şekilde:

“Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin”