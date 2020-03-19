Corona virüs Nijerya futbolunu da askıya astı

Koronavirüs Nijerya futbolunu da vurdu. yapılan açıklamada tüm maçların bir ay ertelendiği, salgına göre sürenin uzayabileceği söylendi.

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Nijerya futbol liglerinde maçlar, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.

Salgın durumuna göre süre uzayabilir

Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.