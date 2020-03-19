HABER /  SPOR

Corona virüs Nijerya futbolunu da askıya astı

Koronavirüs Nijerya futbolunu da vurdu. yapılan açıklamada tüm maçların bir ay ertelendiği, salgına göre sürenin uzayabileceği söylendi.

Abone ol

Nijerya futbol liglerinde maçlar, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.

Salgın durumuna göre süre uzayabilir

Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs mağduru çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
Türkiye'yi korkutan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi videosu için açıklama!
Son dakika ÖSYM 2020 sınav takvimini değiştiridi 9 sınav ertelendi
Koronavirüs doları yükseltiyor! 2018 Ağustos'tan itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü
İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Havada yarım saat asılı kalabiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Fidan Alevi sözleri isyan ettirdi Pınar Fidan kimdir nereli?
Jailson'a kendi ülkesinden talip çıktı
Adana'da 10 bin kişiye asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
Maral Büyüksaraç'ın tek hayali Paris
Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor
Suat Ülhan kimdir neden öldü dizi ve filmleri hangisi?
Yorumlar