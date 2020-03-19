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Fatih Terim Akbaba'yı neden yedeğe çekti?

Galatasaray'da formunun zirvesini yaşarken ağır sakatlık geçiren Emre Akbaba, iyileşmesine rağmen yedekte tercih ediliyor. Akbaba'nın 11'de oynaması halinde takımın defansif yönünün eksik kalabileceği öngörülüyor.

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Galatasaray'da golleri ve asistleri ile dikkat çeken Emre Akbaba’yı oynatılmamasının nedeni, ilk planda Lemina’nın yokluğu olarak gerekçelendirildi.

Sakatlığı bulunan Lemina’dan dolayı defansif yönü bulunan Belhanda’yı oynatmak daha sağlıklı geliyordu. Terim de Seri, Ömer ve Belhanda orta sahasıyla Kadıköy’e çıkmıştı. 

Defansif açıdan riskli

Lemina’nın dönmesiyle beraber de Emre Akbaba’nın tekrar forma giymesi bekleniyordu. Ancak Terim bir anda kulübeye gönderdiği Emre Akbaba’yı 11’de düşünmemeye devam etti. Bu kez Falcao yüzünden Emre Akbaba’nın tercih edilmediği belirlendi. Çünkü teknik ekibe göre, Falcao’nun dönmesiyle beraber Emre Akbaba’nın 11’de oynaması defansif açıdan riskli bulundu.

Hamle oyuncusu Emre Akbaba

Adem Büyük varken bu durum sıkıntı yaratmıyor, hatta Emre Akbaba çok daha etkili olabiliyordu. Ancak Falcao’nun Adem Büyük gibi defansif yönünün olmaması nedeniyle Fatih Terim, orta alanda Lemina ve Seri’nin yanında Ömer veya Belhanda’ya başvurdu. Emre Akbaba’ya ise hamle oyuncusu rolü verildi.

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