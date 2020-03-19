Teröristler teslim olmaya devam ediyor MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgesindeki terör gruplarından kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" açıklaması yapıldı.
Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/xBL9iww9OE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2020