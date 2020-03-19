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Teröristler teslim olmaya devam ediyor MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgesindeki terör gruplarından kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" açıklaması yapıldı.

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