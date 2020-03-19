Galatasaray Kulübü, mağazalarını kapattı

Galatasaray Kulübü, ‘koronavirüs’ salgını nedeniyle tüm GSStore mağazalarını kapattığını açıkladı.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da olumsuz etkiledi.

Kulüpten yapılan açıklamada; ‘’Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore’a http://gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz’’ denildi.