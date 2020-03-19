HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, mağazalarını kapattı

Galatasaray Kulübü, ‘koronavirüs’ salgını nedeniyle tüm GSStore mağazalarını kapattığını açıkladı.

Abone ol

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da olumsuz etkiledi. 

Kulüpten yapılan açıklamada; ‘’Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore’a http://gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz’’ denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son depremler Sivas 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Koronavirüs mağduru çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
Türkiye'yi korkutan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi videosu için açıklama!
İşte Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe'deki görevi
Son dakika ÖSYM 2020 sınav takvimini değiştiridi 9 sınav ertelendi
Koronavirüs doları yükseltiyor! 2018 Ağustos'tan itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü
ÖNCEKİ HABERLER
Teröristler teslim olmaya devam ediyor MSB açıkladı
Koronavirüsten korunmak için bunları tüketin
Sergen Yalçın istedi, Elneny Trezeguet'yi ikna etti
Corona virüs Nijerya futbolunu da askıya astı
Pınar Fidan Alevi sözleri isyan ettirdi Pınar Fidan kimdir nereli?
19 Mart evde bakım maaşları yattı 38 il listede TC ile sorgula
Yorumlar