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Facebook yüz filtresi uygulaması MSQRD’i kapatıyor

Facebook, artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı yüz filtreleri uygulaması MSQRD'ı kapatma kararı aldı. 2016'dan beri kullanımda olan uygulamada neredeyse hiçbir iyileştirme yaşamadı ve Facebook, MSQRD ekibini başka bir uygulamaya yönlendirdi.

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Facebook, artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı yüz filtreleri uygulaması MSQRD’ı hem Android hem de iOS uygulama mağazalarından kaldıracağını duyurdu.

Facebook yatırımlarına rağmen bekleneni alamadı

WebTekno’nun haberine göre; yapay zeka teknolojilerine büyük yatırımlar yapan Facebook 2016 yılından beri sahip olduğu MSQRD isimli bir artırılmış gerçeklik uygulaması istenildiği kadar gelişmedi ve sadece birkaç önemli güncelleme aldı.

Facebook, geride bıraktığımız 4 yılda MSQRD’den daha gelişmiş olan “Spark AR” isimli bir projeyi geliştirmeye başladı.

Instagram ve Snapchat gibi en çok ilgi gören yüz filtresi barındıran uygulamaların gölgesinde kalan MSQRD için Facebook tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların bundan sonra MSQRD yerine Spark AR’yi kullanabilecekleri vurgulandı.

Spark AR’nin mümkün olan en iyi artırılmış gerçeklik deneyimini sunacağını ifade eden yetkililer, kullanıcıların Spark AR aracılığıyla oluşturdukları filtreleri Facebook bünyesinde diledikleri gibi paylaşabileceklerini söylediler.

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