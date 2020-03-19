Kısa çalışma ödeneği kaç ay alınacak en düşük öneme kaç para?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin devreye alınacağını açıkladı. Peki kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği kaç ay alınıyor ve başvuru için neler gerekli, nereye başvuru yapılacak?

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Koronavirüs salgının ülkemizde de görülmesinin ardından tedbir amaçlı birçok işyeri kapatıldı ya da personelin evden çalışmasına imkan tanındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs sebebiyle alınan kararları açıkladı. Bu tedbir paketi içinde en dikkat çekici olan kısa çalışma ödeneği oldu. Peki nedir bu kısa çalışma ödeneği, kimler alabiliyor, İŞKUR'a başvurmak için neler gerekiyor?

Kısa çalışma nedir?

Bu iş hukukumuzda düzenlenmiştir buna dair yönetmelik vardır. Kısa çalışma ödeneği şu anda devreye girebilir. İşsizlik sigortasını bu dönemde 'kısa çalışma ödeneği' olarak işletmelere kullandırmak bu dönemde en doğru yöntem olacaktır. Peki kısa çalışma nedir? Kısa çalışma zorlayıcı nedenlerin varlığı ve işletmelerin küçülmek durumunda kalmaları halinde işçilerin iş sözleşmelerini feshetmek yerine çalışma sürelerini azaltarak üretimi kısmaları, veya faaliyetlerini geçici süreyle tamamen durdurmaları anlamına geliyor.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar süreyle ödeniyor?

Faaliyetlerin azaltılmasında şöyle bir koşul var; normal haftalık çalışma süresini 3'te bir oranında azaltırlarsa kısa çalışmaya geçebilirler. Kısa çalışmaya geçtikten sonra da kısa çalışma ödeneği için işyerleri İŞKUR'a talepte bulunmak durumundadır.

(2018 yılındaki ekonomik dalgalanma sırasında bir çok işyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs için de bu kısa çalışma ödeneğinin kullanılacağını açıkladı. Ödenek 3 ay veriliyor )

Kısa çalışma ücreti başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Diyelim ki faaliyeti tamamen durdurdunuz. 50 kişilik bir firmasınız. Bütün işçileri eve gönderdiniz. O çalışanların isimleri ile birlikte hangi sürelerde çalışmayacaklarını bir tablo ekli formatta hazırlayın, bir de İŞKUR'un formatı var onu doldurarak talepte bulunun. Eğer bu talebiniz kabul edilirse kısa çalışma ödeneğine kavuşursunuz. Bu dönemde siz ücret ödemezsiniz, ücret işsizlik sigortası fonundan çalıştırmadığınız bu kişilere 3 ay müddetince ödenir. Ama bunun bir takım koşulları var. Siz başvurduktan sonra İŞKUR müfettişleri görevlendirir. İşyerinde müfettiş gerçekten işverenin söylediği gibi faaliyet tamamen durmuş mu bunu raporlar.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kaç lira maaş veriliyor?

Kısa çalışma ödeneğinin miktarı kişinin son 1 yıldaki brüt ortalama kazancının ay başına düşen miktarının yüzde 60'sıdır. Bu rakam brüt asgari ücretin yüzde 60'ını geçemez. 2020 yılı için en yüksek kısa çalışma ödeneği 4 bin 380 lira en düşük kısa çalışma ödeneği 1752 liradır. Kimler bundan faydalanabilir? İşsizlik sigortasından işsizlik ödeneği almayı hak edenler faydalanabilir. Yani son 3 yıl içinde 600 gün sigorta primi ödenmişse ve son 120 günde bir işyerinde hizmet akdine bağlı olarak bulunuyorsa bu işçiler için işverenler kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilirler.