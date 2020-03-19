Avrupa'da yağmalar başladı! 3 ülkede ordu korona sonrası sokağa indi

Koronavirüs paniği bütün dünyada yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da yağmalar başladı. Artan yağma olayları sonrası İtalya, İspanya ve İngiltere'de ordu sokağa indi.

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Çin'den sonra vaka sayısının en hızlı arttığı ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu İtalya, İspanya ve İngiltere'de, koronavirüse karşı alınan önlemler sertleşiyor.

Koranavirüs sonrası ülkelerindeki süreci iyi yönetemeyen 3 ülkede halk evlerinde karantinaya alındı.Karantina sonrası bu ülkelerdeki market rafları boşaldı, yağma ve isyan başladı. Ülkede büyük panik git gide büyümeye devam ediyor.

3 ülkenin ordusu sokağa indi

Yaşan bu süreçler sonrası İtalya, İspanya ve İngiltere, ordusununu sokağa indirerek, yağma ve isyanları bastırmaya çalışacak.