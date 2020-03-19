HABER /  DÜNYA

Koronavirüs Yunan ordusuna sıçradı

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını Yunanistan ordusunda da tespit edildi.

Abone ol

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde coronavirüs tespit edildi.

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı.

Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Uzaktan eğitim kaçta başlayacak, nerede olacak, kaç dakika sürecek, nasıl olacak ?
Güney Kore'nin koronavirüsle mücadelede başarısının sırrı ortaya çıktı
Avrupa'da yağmalar başladı! 3 ülkede ordu korona sonrası sokağa indi
Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Alman kuruluş tarih verdi
Son depremler Sivas 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Koronavirüs mağduru çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den toplu taşıma için koronavirüs tedbiri!
Kısa çalışma ödeneği nedir nasıl başvuru yapılır?
Avcılar'da lösemi teşhisi konuldu iki hafta sonra mücadeleyi kaybetti
Türkiye Bankalar Birliği ekonomik faaliyetin desteklenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
Yukatel Denizlispor'da Corona virüs krizi
Aytaç Yalman koronavirüsten mi oldu Saygı Öztürk duyurdu
Yorumlar