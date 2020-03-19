Koronavirüs Yunan ordusuna sıçradı

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını Yunanistan ordusunda da tespit edildi.

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Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde coronavirüs tespit edildi.

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı.

Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.