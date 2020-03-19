İBB'den toplu taşıma için koronavirüs tedbiri!

Türkiye'de koronavirüsün hızla yayılması sonrası İBB de toplu taşıma araçları için önlem aldı. İBB, İETT şoförlerinin ateşlerini ölçme uygulaması başlattı. Buna göre, yüksek ateş tespit edilen şoförler, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Ayrıca, şoförleri ve yolcuları korumak, yakın teması engellemek amacıyla araçlara, şoför koruma kabinleri yerleştirilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüse karşı aldığı önemlere bir yenisini daha ekledi. İETT, şoförlerin göreve başlamadan ve tamamladıktan sonra, ateşlerini ölçme uygulamasını başlattı. Bu kapsamda, ateşinin yüksek olduğu tespit edilen şoförlere görev verilmiyor, şoför, sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedeflendi

​Diğer yandan, yolculardan şoförlere hastalık geçmesini önlemek için de çalışma başlatıldı. Şoförlerin vatandaşla yakın temasını engellemek, hem yolcunun hem şoförün sağlığını korumak amacıyla, geçici şoför kabini uygulamasını, en kısa zamanda, yaşama geçirmek için harekete geçildi. Saydam plastik malzeme ile şoför kabininin boydan boya kaplanarak, yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedeflendi.

Araç içi kamera görüntü açısını, dikiz aynası ve yan ayna görüşlerini kapatmayacak şekilde tasarlanan kabinler, en kısa sürede tamamlanarak tüm İETT filosunda uygulanacak.

İBB, Koronavirüsle mücadelede yeni bir önlemi daha yaşama geçirdi. İETT şoförlerinin, direksiyon başına geçmeden önce ve görevlerini tamamladıktan sonra ateşlerini ölçme uygulaması başlattı.https://t.co/i7BbCCVpKU pic.twitter.com/en5iFkpOrA — İETT (@ietttr) March 19, 2020