Koronavirüs tehlikesi çocuğunuzun başka çocuklarla oynaması sakıncalı mı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eve kapanan aileler, çocukların oyun ihtiyaçlarını nasıl giderebileceğinin yollarını arıyor. Ebeveynlerin, çocuklarının dışarı çıkma talepleri karşısında kafası karışıyor. Çünkü gençlerin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, çocukların diğer çocuklarla oynaması gibi konularda kural koymak çok zor. Peki çocukların sokağa çıkmasına izin verilmeli mi? Çocuk parklarında oynamaları virüs açısından güvenli mi? Uzmanlar çocuklar için ne diyor?