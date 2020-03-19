Koronavirüs tehlikesi çocuğunuzun başka çocuklarla oynaması sakıncalı mı
Okullar kapandı, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Ancak ebeveynler çocukları evde tutmakta zorlanıyor. Peki evde ya da sokakta çocuğunuzun başka çocuklarla oyun oynaması sakıncalı mı? Hangi oyunları oynamalı hangi oyunları oynamamalı?
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eve kapanan aileler, çocukların oyun ihtiyaçlarını nasıl giderebileceğinin yollarını arıyor. Ebeveynlerin, çocuklarının dışarı çıkma talepleri karşısında kafası karışıyor. Çünkü gençlerin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, çocukların diğer çocuklarla oynaması gibi konularda kural koymak çok zor. Peki çocukların sokağa çıkmasına izin verilmeli mi? Çocuk parklarında oynamaları virüs açısından güvenli mi? Uzmanlar çocuklar için ne diyor?
Uzmanlar salgının yayılmasını engellemek için sosyal mesafe koymanın önemli olduğunu söylüyor. Örneğin tenis oynamak, çocuk oyun parkında vakit geçirmek ya da çocukların arkadaşlarının evlerine gitmesi sakıncalı mı?
Maryland, Baltimore'daki Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan Doktor Keri Althoff, sosyal mesafenin sadece yetişkinler için değil çocuklar için de faydalı olduğunu söylüyor.
- Dışarı çıkarken çocuğunuzun seveceği şeyleri yanınıza alın, defter-kalem bile dışarıda sıkıldığında oyalanabileceği bir aktivite bulmasına yardımcı olabilir.