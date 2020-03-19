Alaves takımında 15 kişi Corona virüslü çıktı

İSPANYA La Liga ekiplerinden Alaves, koronavirüsten en ağır darbeyi yiyen takım oldu. Neredeyse kulübün yarısında Corona virüs sonucu pozitif çıktı.

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Avrupa kulüplerini etkisi altına alan Corona virüs La Liga ekibi Alaves'i de çok ciddi şekilde etkiledi. Alaves'te tam 15 kişide Corona virüs bulundu.

3 oyuncu 7 teknik ekip ve 5 çalışan pozitif çıktı

3 oyuncuyla birlikte, teknik ekipten 7 kişide ve 5 çalışanda koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Alaves, testi pozitif çıkan isimlerin karantina altına alındığını ve gereken önlemlerin de hızlıca alındığını duyurdu.

Corona virüs bulaşan kişilerin herhangi bir belirti taşımadığı ve şu anda iyi durumda olduğu da vurgulandı.