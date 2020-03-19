İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüse yakalananların sayısının 529'a ulaştığını duyurdu.

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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 96 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

529 vaka 6'sının durumu ağır

Hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 12 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 529'a yükseldiği kaydedildi. İsrail'de koronavirüse yakalananlar arasında 10 asker de bulunuyor.

Eğitime ara verildi

Ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, dün de koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.