Arnavutköy'de kameraları görmesine rağmen ayakkabıları çalmaya devam etti

İSTANBUL Arnavutköy'de bir binaya giren hırsız, katları dolaştı gözüne kestirdiği ayakkabıları çaldı. Üstelik hırsızlığı sırasında kameraları da fark etti ancak hiç yüzü kızarmadan hırsızlığa devam etti.

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Arnavutköy'de bir binaya girerek ayakkabı çalan hırsız, binadaki güvenlik kameralarına anbean yakalandı. Kameraları fark eden hırsız, ayakkabıları çalmaktan vazgeçmedi. Yüzünü kapüşonlu kıyafetiyle gizlemeye çalışan hırsız, girdiği binada 5 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yalınay Sokak üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. 10 dairenin bulunduğu binaya giren ayakkabı hırsızı, binadaki dairelerin kapı önünde bulunan ayakkabıları bir avcı gibi gözüne kestirdi. Tüm dairelerin önündeki ayakkabılardan markalı ve yeni olanları çalan hırsız binadaki Kameraları fark eden hırsız hem hırsızlıktan vazgeçmedi hem de kıyafetiyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Binada bulunan 4 daireden ayakkabı çalan hırsız daha sonra hızla binadan uzaklaştı.