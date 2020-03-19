Kar kış etkisini artırıyor! Meteorolojiden kar ve sağanak alarmı

Sağanak ve kar

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.