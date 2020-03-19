Kar kış etkisini artırıyor! Meteorolojiden kar ve sağanak alarmı
TÜRKİYE yeniden soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girmiş durumda. Ankara güne beyaz örtüyle uyandı. Meteoroloji paylaştı! İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Ankara akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevreleri yağışlı geçecek. İşte detaylar....
Sağanak ve kar
Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.