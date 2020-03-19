Parasetamol hangi ilaçlarda var parasetamol içeren ilaçlar listesi

Koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından "Parasetamol içeren ilaçlar ne işe yarar araştırması başladı. Parasetamol (asetaminofen),ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilacın etken maddesi olarak bilinir. İşte Parasetamol içeren ilaçlar ve yan etkileri...

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Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır. Plazma yarı ömrü 1-4 saattir. İdrarla, parasetamol’ün %1-3’ü değişmemiş olarak atılır. %80’i ise biyolojik olarak glukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılır. Analjezik etkisi yeni nesil analjeziklere göre hafif kalmış olsa da gastrointestinal sistemde yan etkisinin hemen hemen olmaması, güvenilirliği ve de gebelerde kullanılabilmesi parasetamolun her zaman ön planda kalmasını ve klasik bir analjezik olmasını sağlar.

PARASETAMOL NEDİR: Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistem tarafında hızlıca emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır.

PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLAR NE İŞE YARAR: Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı gelişen ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile vücutta oluşan birçok ağrıda endikedir. Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLARIN YAN ETKİSİ VAR MIDIR :Parasetamol içeren ilaçların yan etkileri arasında deride püriritik makulopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemi ve bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler bulunmaktadır.