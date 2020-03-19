Almanya’da koronavirüs vaka sayısı aniden binlerce arttı! 3 milyon Türk için korkutan tablo

3 milyon Türk vatandaşımızın yaşadığı orta Avrupa ülkesi Almanya'dan gelen son dakika coronavirüs vaka sayısı artış haberi adeta şok etti. Almanya'da 2 bin 801 yeni vaka açıklarken, son gelişmeyle birlikte toplam enfekte hasta sayısı 10 bin 999'a yükseldi.

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Almanya'dan gelen koronavirüs vakaları ile ilgili gelişme tüyleri diken diken etti. Vaka sayısı bir anda binlerce artış gösterdi. 3 milyon vatandaşımız için korkutan tablo baş gösterdi.

2 bin 801 yeni vaka

Almanya, 2 bin 801 yeni vaka açıklarken, son gelişmeyle birlikte toplam enfekte hasta sayısı 10 bin 999'a yükseldi.

Ülkenin en önemli tıbbi araştırmalar merkezi olan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, vatandaşları virüs tehlikesine karşı korunma talimatlarına çok sıkı biçimde uymaya çağırmıştı.

"Tedbirlere uyulmazsa hasta sayısı 10 milyona ulaşabilir''

'Biz daha bu salgının başındayız' diyen bilimadamı, "Virüsün etkisi, daha çok haftalar ve aylar sürebilir. 2 yıl da sürebilir, halkın büyük çoğunluğu bu salgını atlatıncaya kadar. Eğer talimat ve tedbirlere uyulmazsa, 2 veya 3 ay içinde hasta sayısı 10 milyona çıkar" şeklinde konuşmuştu.

Vaka sayısı 10 bini geçti

Ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 800 arttı ve toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi.

Almanya, Güney Kore ve Fransa'yı geride bırakarak Çin, İtalya, İran ve İspanya'nın ardından beşinci sıraya yükseldi.