Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs açıklaması yakında bütün illere verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona, yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdi. Önümüzdeki bir iki günde koronavirüs tanı kitinin devreye gireceğinin müjdesini veren Koca, bu kitin bütün illere dağıtılacağını söyledi.

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Koronavirüs gündemiyle TBBM'de özel oturum yapıldı. Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirleri anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Koca, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kitinin devreye gireceğini söyledi. Hedeflerinin günlük en az 10-15 bin test yapmak olduğunu altını çizdi.

İşte Koca'nın konuşmasından öne çıkan satır başları:

-Meclisin iradesi toplumun direnme ve başarma kararlılığının artması demektir.

-Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti.

Bulaştırıcılık süresi bilinmiyor

-Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır.Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir.

-Mart 2020 başı itibariyle salgının hızı Çin'de yavaşladı merkezi Avrupa'ya kaydı.

-Virüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır.

-Çoğu tedbirimiz DSÖ'nün gereklilik ilanından önce uygulamaya konulmuştur.

-Virüs 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı, bizim mücadelemizin mantığı ise baştan beri böyleydi.

İran'dan tüm ülkelere yayıldı

-İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu.

4 milyon 603 bin yolcu taramadan geçirildi

-Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu taramadan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına alınmıştır.

-Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle buralarda bulunan vatandaşlarımızı ülkemize getirip izole ediyoruz.

Umreden dönenler izole edildi

-Umre'den dönen vatandaşlarımız izole altına alınmış ve özellikle Umre'den gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine, vaka görüldükten sonra hızla karar verdik.

Laboratuvar sayısı 25 ilde 38'e çıkacak

-Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı.

Konovirüs teşhis kiti devreye girmiş olacak

-Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Antijel üzerinden hızla sonuç veren bu tanı kiti içinde bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, yarın da geleceğini müjdelemek istiyorum.

-Üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz.

Günlük en az 10-15 bin test yapılabilir hale gelmek istiyoruz

-Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz.

1 Mart itibariyle Türkiye'ye 372 bin kişi geldi

-Özellikle yurt dışından gelen 1 Mart itibariyle bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinde tarama yapıldığını söylemek istiyorum. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Kötü senaryoya hazırız

-Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız.

Sağlık personelinin izinleri iptal edildi

-Sağlık personelinin çalışma düzenlerinde bazı değişiklikler yaptık. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. İki gün önce altı üniversitemize gece yarısı her birine 50 bin maske gönderdik. Riski göğüsleyerek hastalarla doğrudan temas etmesi gereken kişiler sağlık personelimizdir. İzinlerini iptal ettik