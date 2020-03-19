Yaz tatili geç mi başlayacak 2020 okullar ne zaman kapanacak?

Türkiye'de her geçen gün sayıları artan koronavirüs vakalarının ardından okullar tatil edildi. Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime devam edecek. Peki yaz tatili geç mi başlayacak, okullar geç mi kapanacak? Milli Eğitim Bakanı son haberleri duyurdu.

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Ülkemizde sayıları giderek artan koronavirüs vakalarının ardından MEB tedbir amaçlı okulların tatil edilmesine karar verdi. Öğrenciler 1 haftalık tatilin ardından evde, EBA üzerinden uzaktan eğitime başlayacak. Peki bu sene okullar geç mi kapanacak, yaz tatili geç mi başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son bilgileri paylaştı. Buna göre okulların geç kapanması olasılığı ilerleyen günlerde netleşecek. Yaz tatili MEB takvimine göre 2020 yılında 15 Haziran'da başlayacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Koronovirüsle mücadele kapsamında eğitimle ilgili son gelişmeleri ve merak edilenlerin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

*Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok

*Biz sınavlar konusunda ertelenmesi konusunda bir karar verecek olursak bizim olasılıklar içinde gördüğümüz bir konu olur. Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. Bilim Kurulu ile bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Her koşulda tedbirimizi almamız gerekiyor.

*Sınavda uzaktan eğitim konuları olmayacak

*Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okul açıkken işlenen konulardan sınav olacak.

Uzaktan eğitim için her bir sınıf için her bir ders için olacak. Uzaktan eğitim ile sadece ders olmayacak sanatsal, eğlenceli etkinlikler de olacak.

20 dakikalık dersler olacak

Öğrenciler bu dersleri izlerlerse ve erişmek isteyeceği her içerik EBA'da var. Sadece uzaktan eğitimle beklentiler karşılanamaz. 20 dakikalık dersler olacak, öğretmenler anlatacak.

Yaz tatili geç mi başlayacak?

Her türlü senaryo ile çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var.

Hayat devam ediyor, sükunet içinde, tedbirlerimiz alarak gereğini yaptığımız kanaatindeyim. Her hafta etkinlik önerileri yayımlıyoruz. Okulun açıldığı ilk gün teneffüs 40 dakika olacak.