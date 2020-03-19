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Gustavo: Türkiye diğer ülkelerden daha güvenli

Fenerbahçeli Luis Gustavo, Koronavirüs salgını nedeniyle Tükiye'nin diğer ülkelere göre daha güvenli olduğunu ifade etti.

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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle spor camiasındaki tedirginlik de günden güne artarken Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo, bazı yabancı oyuncuların aksine Türkiye'nin bu konuda oldukça dikkatli olduğunu dile getirdi.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle liglerin seyircisiz olarak devam etme kararına kimi futbolcular tepki gösterirken, bazı yabancı oyuncular ise idmanlara çıkmak istemiyor.

''Türkiye bu konuda daha dikkatli''
Ancak koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo da Beşiktaşlı Loris Karius gibi, Türkiye'de güvende olduğunu düşünenlerden. Gustavo, "Diğer ülkeler, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerde geç kaldı. Türkiye bu konuda daha dikkatli. Burada kendimi yabancı bir ülkede gibi hissetmiyorum." dedi.

"Utanç verci bir gece yaşadık''
Beşiktaş maçı sonrası derbinin oynatılmasına isyan eden Galatasaray kalecisi Muslera, "Utanç verci bir gece yaşadık. Böyle bir ortamda futbolun konuşulmasına gerek yok. Dünyanın içinde olduğu bir sağlık problemi var. Taraftarsız oynadık ama bizim canımız yok mu? Çalışanlar, rakip takım oyuncuları, herkes bu riskin içerisinde. Eğer böyle bir sağlık sorunu varsa, böyle bir maç niye oynanıyor? Avrupa'da ligler erteleniyor ama bizde maçlar oynanıyor. Neden?" demişti.



''Rakiplerimizi böyle mi savunacağız?" 
Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada aralarında birer koltuk boşluk olan milletvekillerinin fotoğrafını paylaşan Uruguaylı kaleci, "Gerçekten üzgünüm. Rakiplerimizi böyle mi savunacağız?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

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