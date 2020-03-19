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Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de, belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında Edirne Belediyesi ekipleri, kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'ni özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

İnsanların bir arada bulunmasının önüne geçilmesi amacıyla caddedeki ve parklardaki banklar, geçici bir süreliğine ekipler tarafından kaldırıldı. Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici süre kullanıma kapatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Her şey halkımızın sağlığı için. Yapılan tüm dezenfektan çalışmaları 3 hafta sonrasında tekrarlayacağız. Edirne Halkı için biz dışarıdayız, çalışıyoruz. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve ellerini sık sık yıkamaları. Hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz. Biz Edirne halkı için çalışıyoruz. Halkımız da bizim için evlerinde kalsınlar. Edirne Belediyesi, olarak önemli işler yapıyoruz. Önlemimizi çok önceden aldığımız için eldiven, maske ve dezenfektan sıkıntısı yaşamıyoruz. Sevgili Edirneliler, hem kendimizin, hem şehrimizin hem de Türkiye’nin sağlığı açısından ve bu salgından ülkemizin en az hasarla çıkabilmesi için lütfen evde kalın. Lütfen evden çıkmayın. Zaman öyle bir zaman. Bunu el birliğiyle yenmemiz lazım. Esnafımıza da şunu söyleyeceğim, 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu karıştırarak, halkın çok dokunduğu noktaları bu şekilde dezenfekte edebilirler” dedi.

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