Koronavirüsten İtalya'da morglar doldu cesetler yakılmaya götürülüyor
İTALYA Corona virüs salgını nedeniyle kırılıyor. Koronavirüs (covid-19) en çok Bergamo kentinde can alırken morglarda yer kalmayınca askerler kamyonla ceset taşımaya başladı.
İTALYA, Çin'in en ardından en çok ölüm vakasının olduğu ülke oldu. Avrupa ülkeleri arasında ölüm vakalarında zirveye oturan İtalya'da tam karantina uygulanıyor. Hastanelerde ise artık yatak bulmak imkansız olduğu gibi cesetleri koyacak yer de kalmadı. Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip olan İtalya'da askerler hastaneden ceset taşımaya başladı
Bilanço giderek artıyor: Dün ülke, corona virüs enfeksiyonlarının yavaşlamaya başlamasından sadece bir gün sonra Covid-19'tan 475 yeni ölüm bildirdi. İtalya Sivil Koruma Ajansı 4 bin 207 yeni Covid-19 vakası duyurdu ve toplam vaka sayısı 31 bin 506'dan 35 bin 713'e çıktı.
Tabutlar hazırlanıyor: İtalya'nın salgından en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya eyaletinde yer alan Bergamo'daki hastane çalışanları, Ponte San Pietro hastanesinde tabutları hazırlarken görüntülendi. İtalya'daki doktorlar yoğun bakımlarda yığınlarca hasta olduğunu anlattılar. Sağlık görevlileri özellikle, enfekte vaka ile dolu olan Bergamo'daki hastaları tedavi etmek ve durmadan artan vakalara yetişebilmek için mücadele ediyor.
Morgda yer kalmadı cesetler yakılmaya götürülüyor: Bergamo'da cenaze işlemlerine artık yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı. Cesetler buralarda yakılarak yok ediliyor.