Koronavirüsten İtalya'da morglar doldu cesetler yakılmaya götürülüyor

İTALYA, Çin'in en ardından en çok ölüm vakasının olduğu ülke oldu. Avrupa ülkeleri arasında ölüm vakalarında zirveye oturan İtalya'da tam karantina uygulanıyor. Hastanelerde ise artık yatak bulmak imkansız olduğu gibi cesetleri koyacak yer de kalmadı. Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip olan İtalya'da askerler hastaneden ceset taşımaya başladı