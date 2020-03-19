Kocaeli'de bıçaklayarak öldürdü ardından 'Ona hala dua ediyorum'

KOCAELİ'de geçen yıl, sahile tuvaletini yapmak isteyen alkollü Müslüm Ayyıldız, gençlerden tepki almış ve tartışma çıkmıştı. Ayyıldız, çıkan kavgayı ayırmak isteyen Burak Atay'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Savcı zanlı hakkında müebbet hapis talep ederken, Ayyıldız kendisini 'Onun için dua ediyorum' diyerek savunmaya çalıştı.

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, sahilde tuvaletini yaptığı için kendisini uyaranlarla kavga ederken araya giren 21 yaşındaki Çağatay Burak Atay’ı bıçaklayarak öldüren Müslüm Ayyıldız hakkında savcı, müebbet hapis cezası talep etti.

Olay geçen yıl 1 Ağustos günü Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm Ayyıldız, açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde bulunan gençler bu duruma tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavga dönüştü. Müslüm Ayyıldız, kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay’ı bıçakladı. Yaralanan Çağatay Burak Atay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Müslüm Ayyıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Onun için hala dua ediyorum"

Müslüm Ayyıldız’ın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Ayyıldız savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Kesinlikle Çağatay Burak Atay’ı öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hala onun için dua ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Dava 20 Mayısa'a ertelendi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Müslüm Ayyıldız’ın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep etti. Mahkeme heyeti, davayı 20 Mayıs gününe erteledi.