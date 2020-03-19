YKS sınavı ertelendi mi 2020 YKS ne zaman yapılacak MEB bildirisi

Dünyayı saran koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından okullar kapatıldı birçok sınav ertelendi. Peki YKS sınavı da ertelenecek mi sorusu ise üniversite sınavı için gün sayan öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk YKS sınav tarihi hakkında son açıklamayı yaptı.

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Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasından sonra ard arda tedbir önlemler, gelmeye başladı. Okullar kapatıldı, birçok sınav ertelendi ileri bir tarihe atıldı. Peki binlerce öğrencinin gireceği üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuya canlı yayında cevap verdi. YKS sınavları iptal edilmedi aksi bir durum olmadıkça YKS sınavı 20-21 Haziran'da yapılacak.

YKS sınavı ne zaman: ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. YKS 2020 sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Koronovirüsle mücadele kapsamında eğitimle ilgili son gelişmeleri ve merak edilenlerin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

*Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok

*Biz sınavlar konusunda ertelenmesi konusunda bir karar verecek olursak bizim olasılıklar içinde gördüğümüz bir konu olur. Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. Bilim Kurulu ile bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Her koşulda tedbirimizi almamız gerekiyor.

*Sınavda uzaktan eğitim konuları olmayacak

*Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okul açıkken işlenen konulardan sınav olacak.

Uzaktan eğitim için her bir sınıf için her bir ders için olacak. Uzaktan eğitim ile sadece ders olmayacak sanatsal, eğlenceli etkinlikler de olacak.

20 dakikalık dersler olacak

Öğrenciler bu dersleri izlerlerse ve erişmek isteyeceği her içerik EBA'da var. Sadece uzaktan eğitimle beklentiler karşılanamaz. 20 dakikalık dersler olacak, öğretmenler anlatacak.

Yaz tatili geç mi başlayacak?

Her türlü senaryo ile çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var.

Hayat devam ediyor, sükunet içinde, tedbirlerimiz alarak gereğini yaptığımız kanaatindeyim. Her hafta etkinlik önerileri yayımlıyoruz. Okulun açıldığı ilk gün teneffüs 40 dakika olacak.