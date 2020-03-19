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İstanbul’da AVM’ler kapanmaya başladı

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı'nca 81 il Valiliğine gönderilen corona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

Geçici bir süre için kapanıyor
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadeler kullanıldı: Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız".

İçişleri: 149 bin 382 işyeri faaliyetlerine ara verdi
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il Valiliğine gönderilen corona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Corona virüs tedbirlerine uymayan işyeri işletmecileri hakkında TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

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