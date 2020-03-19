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Ağrı'da maskeli kişi yere yığılınca Corona virüs paniği yaşandı

AĞRI'da yüzünde maske takılı olan bir kişi epilepsi nöbeti geçirip yere yığıldı. Olayı görenler hemen durumu koronavirüse yorumlayarak büyük panik yaşanmasına sebep oldu.

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Ağrı'da, Corona virüs paniği yaşandı. Yolda yürüyen epilepsi hastası bir kişi, aniden yere yığılınca büyük panik yaşandı.

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kişi, yürürken aniden yere yığıldı. Bu sırada çevredekiler, ağzında maske takılı kişide Coronavirüs olduğunu düşününce panik yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri, hastanın epilepsi nöbeti geçirdiğini belirledi. Epilepsi hastası, ambulansla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. 

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