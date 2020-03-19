HABER /  GÜNCEL

Lise ders programı EBA 23 Mart haftalık ders takvimi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından okullar tatil edildi. 23 Mart yani pazartesi günü öğrenciler uzaktan eğitime geçecek. Uzaktan eğitim saat 09.00'da başlayacak. EBA ve TRT üzerinden takip edilecek. Peki EBA lise ders programı nasıl?

Abone ol

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından okullar tatil edildi. 23 Mart pazartesi günü ise öğrenciler uzaktan eğitime geçecek. Uzaktan eğitim saat 09.00'da başlayacak. Peki lise ders programı nasıl?

Koronavirüsü sebebiyle okullarda büyük risk altında olan öğrenciler eğitimlerine örgün eğitime alternatif olarak olarak karşımıza çıkan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)  sistemiyle devam edecek.

Uzaktan eğitim pazartesi günü 09.00'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını AA'nın Editör Masası'nda açıkladı.Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Selçuk uzaktan eğitim derslerinin  Pazartesi 09.00’da başlayacağını söyledi.Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk “Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.”dedi.

Program belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk , EBA üzerinden ilkokul-ortaokul ve liselerin EBA üzerinden alacağı derslerin programını açıkladı. Dersler EBA ve TRT üzerinden yayınlanacak.

Ders programı şu şekilde;

LİSE

SON DAKİKA HABERLERİ
Cuma günü ve kandil gecesi camiler açık olacak mı Diyanet'ten koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Esnafa yardım paketi
Orgeneral Aytaç Yalman koronavirüsten öldü! Başhekimlik açıklaması sarsıcı
Emekli promosyonları ile ilgili karar verildi! Onay beklenmeksizin hesaplara yatırılacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan koronavirüs kararı! Vergiler 6 ay ertelenecek
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te silahla bir kişiyi yaralayanlar suç makinesi çıktı
'Koronavirüse iyi geliyor" söylentisiyle sahte alkol içtiler! Ölü sayısı 20'ye çıktı
Uzaktan eğitim ne zaman saat kaçta başlayacak?
Ağrı'da maskeli kişi yere yığılınca Corona virüs paniği yaşandı
Rusya'da 4 yıl sonra bir ilk! Rus rublesi dolar karşısında eridi
YKS sınavı ertelendi mi 2020 YKS ne zaman yapılacak MEB bildirisi
Yorumlar