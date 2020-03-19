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Görüntüler İtalya'dan askeri kamyonlar cenazeleri taşıyor

Koronavirüsün merkez üssü İtalya'dan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Kovid-19 salgınında şu ana kadar 2 bin 978 kişinin öldüğü ülkede cenazeleri taşımak için İtalyan ordusu devreye girdi.

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İtalya'da son 4 haftadır koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşanan acil durumda, son günlerde en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Bergamo’da cenazeleri almak için sabah saatlerinde kente çok sayıda askeri kamyonun giriş yaptığı belirtildi.

Basına yansıyan haberlere göre, askeri araçların 60 kadar cenazeyi defin işlemi veya başka şehirlerdeki krematoryumlara götürmek üzere kentten aldığı aktarıldı.

Vaka sayısı 28 bin 710'a yükseldi

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710’a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi. 

İtalyanlar hükümetin arkasında birleşti

Diğer yandan, La Repubblica gazetesinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Koronavirüs’ün ülkeye yaşattığı acil durumda, tüm siyasi bölünmeler bir kenara bırakıldı. Ankette, İtalyanların Başbakan Conte ve hükümete desteğinin yüzde 71 seviyelerine çıktığı ve hükümetin arkasında kenetlendiği görüldü.

Bu arada, yine aynı gazetede yer alan başka bir haberde de 3 Nisan'a kadar kapatılan okul ve üniversitelerdeki zorunlu tatilin uzatılabileceği bildirildi.

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