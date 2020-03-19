İstanbul'da lokantalarda koronavirüs tedbirleri artırıldı

İstanbul'un ünlü cadde ve sokaklarındaki restoran ve lokantalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler hat safhaya çıkarıldı. Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy ve Üsküdar'da faaliyet gösteren ünlü restoran ve lokantalarda koronavirüse karşı önlem alınıyor. Restoran ve lokantalar sürekli dezenfekte edilirken, bulaşıklar yüksek derecede suda bulaşık makinesinde yıkanıyor.