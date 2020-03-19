İstanbul'da lokantalarda koronavirüs tedbirleri artırıldı
İSTANBUL'da faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler artırıldı. Garsonlar, maske ve eldiven kullanarak müşterilere yemek servisi yapmaya başladı.
İstanbul'un ünlü cadde ve sokaklarındaki restoran ve lokantalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler hat safhaya çıkarıldı. Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy ve Üsküdar'da faaliyet gösteren ünlü restoran ve lokantalarda koronavirüse karşı önlem alınıyor. Restoran ve lokantalar sürekli dezenfekte edilirken, bulaşıklar yüksek derecede suda bulaşık makinesinde yıkanıyor.
Kentte faaliyet gösteren restoran çalışanları da koronavirüs önlemlerini artırdı. Aşçılar yemek yaparken, garsonlar müşterilere hizmet ederken eldiven ve maske kullanıyor.
Masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nca restoranlara yönelik yeni tedbir kararları ardından bazı lokantalarda masalar arası mesafelerin korunması için çalışma başlatıldı. Alınan karara göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.
AA muhabirine konuşan Kadıköy Saray Muhallebicileri Personel Şefi Mehmet İbiş, sektörde 35 yıldır çalıştığını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önce hijyen önlemleri aldıklarını ifade eden İbiş, lokantalarında paspas hijyenine, el ve masa dezenfektelerine dikkat edildiğini belirtti.