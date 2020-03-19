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'Koronavirüse iyi geliyor" söylentisiyle sahte alkol içtiler! Ölü sayısı 20'ye çıktı

İSTANBUL'da 'Koronavirüse iyi geliyor" söylentisiyle sahte alkol içerek ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

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Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ise 34 olduğu öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

Türkmenistanlı 20 kişi öldü

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti.

34 kişinin tedavisi sürüyor

Zeytinburnu ve Başakşehir'de 5'er kişinin öldüğü, diğer hayatını kaybeden kişilerin ise farklı ilçelerde olduğu kaydedildi. 34 kişinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

11 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

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