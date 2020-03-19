Koronavirüs ölü sayısı kaç oldu? Dünya karantinada sarsıcı haberler var
DÜNYA corana virüs sebebiyle kapalı bir hapishaneye dönüştü. İtalya'da morglarda yer kalmadığı için cesetler yakılmaya başlanırken, Türkiye'deki ölü sayısı 3'e yükseldi. İran'da ise artık 10 dakikada bir, bir kişi ölüyor. İşte koronavirüs vakalarıyla ilgili son dakika gelişmeler:
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 8 bin 810’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 218 bin 824’e yükselirken; 84 bin 118 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 856 kişi yaşamını yitirirken; 20 bin 672 kişide koronavirüs tespit edildi. Türkiye'de vaka sayısı 191'e yükselmiş durumda. Ölü sayısı da yeni bir vakanın ortaya çıkmasıyla 3'e yükseldi. Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'den ise aylar sonra 'umut verici' bir haber geldi. Son 24 saat içinde ülkede hiç yeni vaka görülmedi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının tamamının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki "ithal vaka" sayısı 184 olarak açıklandı.
İtalya'da vaka sayısı 35 bini aştı
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin (küresel salgın) yeni merkezi ilan ettiği Avrupa'da ise virüsün yayılma hızı ve buna bağlı hükûmetlerin aldığı olağanüstü önlemler artıyor. İtalya'da vaka sayısı 35 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 978 oldu. Ülkede morglarda yer kalmadığı için askeri araçlarla cesetler yakılmak için taşınmaya başlandı.
İran'da 10 dakikada bir, 1 kişi ölüyor
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un koronavirüsle mücadeleyle ilgili son paylaşımı dehşete düşürdü. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cihanpur, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor." ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla önceki gün gerçekleşen kabine toplantısında bakanların maske takarak önlem aldığı görüldü.
Türkiye'de sayı kaç oldu?
Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı 191'e yükseldi. Bakan Koca 61 yaşında bir erkek hastanın da hayatını kaybettiğini, ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını duyurdu. Bu rakama bir isim daha eklendi. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm sebebi de koronavirüs olarak açıklandı. Böylece Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.