Koronavirüs ölü sayısı kaç oldu? Dünya karantinada sarsıcı haberler var

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 8 bin 810’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 218 bin 824’e yükselirken; 84 bin 118 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 856 kişi yaşamını yitirirken; 20 bin 672 kişide koronavirüs tespit edildi. Türkiye'de vaka sayısı 191'e yükselmiş durumda. Ölü sayısı da yeni bir vakanın ortaya çıkmasıyla 3'e yükseldi. Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'den ise aylar sonra 'umut verici' bir haber geldi. Son 24 saat içinde ülkede hiç yeni vaka görülmedi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının tamamının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki "ithal vaka" sayısı 184 olarak açıklandı.