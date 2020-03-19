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Meclis'te koronavirüs önlemi! Koltuklar boş bırakıldı vekillere kart dağıtıldı

TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüse karşı vekillerin oturduğu sıralara bilgilendirici kartlar bırakıldı ve mesafeyi koruyarak oturmaları istendi.

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Türkiye'de de 191 kişide görülen koronavirüs 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ölümcül virüse karşı alınan önlemler kapsamında daha önce koronavirüse karşı dezenfekte edilen Meclis Genel Kurulu Salonu'nda bugün milletvekili sıralarına kartlar bırakıldığı görüldü.

Kartlarda ne yazıyordu?

Kartlarda ise "Sizin ve Çevrenizin Sağlığı Açısından Yeterli Mesafeyi Koruyarak Oturduğunuz için Teşekkür Ederiz" yazdığı görüldü.

Ne olmuştu?

Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta tespit edilen koronavirüs bugüne kadar 191 kişide görüldü. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre hastalık nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken okullar tatil edildi, birçok kurum evden çalışmaya başladı. AVM'lerde yerleri olan mağazalar şubelerini kapattı.

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