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Koronavirüs nedeniyle alacaklarından vazgeçtiler

Borussia Mönchengladbach’ın futbolcularının, corona virüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir kısmından feragat ettiği bildirildi.

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Takımın Sportif Direktörü Max Eberl, kulübün internet sayfasında yer alan röportajda, futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olunması durumunda aldıkları ücretlerinden vazgeçeceği teklifini yaptıklarını belirtti.

"Ben bu gençlerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Eberl, herkesin iyi ve kötü günde Borussia Mönchengladbach kulübü için yan yana durduğunu vurguladı. Eberl, teknik ekibin ve yöneticilerin de futbolculara katılarak gelirlerin bir kısmından feragat edeceklerini kaydetti.

Alman basınında da bu uygulamayla kulübün yaklaşık 1 milyon euro tasarruf etmesi beklendiği ve bu şekilde kulüpteki diğer çalışanların maaşlarının ödenebileceği ifade edildi.

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının, Covid-19 salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alınmıştı. Futbol maçlarının oynanmamasından dolayı kulüpler seyirci ve televizyon gelirleri alamadığı için ciddi maddi kayıp yaşıyor.

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