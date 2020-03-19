Memurlar evden mi çalışacak? OHAL ilan edilecek mi? Bakan açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin söylentilere ilişkin açıklama geldi. Bakan Albayrak alınan ekonomik tedbirler ve 100 milyarlık destek paketi hakkında da bilgi verdi.

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Koronavirüs vaka sayısı Türkiye'de katlanarak artarken, sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik beklentiler var. Bu konuda açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Yasağın söz konusu olmadığını belirten Berat Albayrak şunları söyledi:



-"Sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil böyle bir durum söz konusu değil. "Marketler yağmalanmış" diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var.Sakin, sükunetle ve sabırla pik dönemine kadarki süreci geçtikten sonra normalleşme süreci başlayacak, Çin'de bu durumu gördük. Hiçbir şeyin sonu yok.

Memurlar evden mi çalışacak?

Bu yöndeki beklentiye ilişkin bilgi veren Bakan Albayrak, şu an için bunun planlanmadığını söyledi. "Şu süreçte çalışanlarla ilgili bir esneme getirildi" diyen Berat Albayrak, "Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok. Sosyalleşme tarafını minimize etmek için adımları atıyoruz. Beyannameler tarafında müşavirlerimizden talep geldikçe değerlendiririz" dedi..

100 milyar dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin detayları da açıklayan Berat Albayrak şunları söyledi:

-Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu. Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık. Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor. Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık. Ekonomi programı nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.

650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var.

3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak

Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek. 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak.

-Özellikle esnaflar noktasında bütün faizleri öteledik. Bu da yetmez bize cansuyu lazım dendiğinde de paketin içinde imkanlar var. Tüm esnafların ana para ve faiz ödemeleri ertelenecek. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin mevzuatın esnetilmesi söz konusu.

Türkiye faizde, dövizde çok olumlu performans ortaya koyuyor

Gerek reel sektör gerek turizm ve ihracatçısı ile hazır olma noktasında Türkiye ayakta kalan ülkelerden olacak. Türkiye'nin çok güçlü ve dinamik bir özel sektörü var.Türk Lirası Şubat ayı itibarıyla baktığımızda TL çok ciddi pozitif ayrışma yaşıyor. Türkiye faizde, dövizde çok olumlu performans ortaya koyuyor.Ayakta kalanlar bu süreç başladığında hızlı şekilde koşup, hedefe ulaşma konusunda iyi performans gösterecek.

İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için bir öngörülemezlik var.Finans piyasaları Avrupa'nın birçok yerine evden çalışmaya başladı. Avrupa'da korona salgınından daha çok korku salgını var.

İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak

Bu paket süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu. Bir likidite sunuyor. Bu manada baktığınızda 100 milyar liralık paket. Likidite açısından sorunumuz yok. İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak. İç talep noktasında üretimin bir kısmını iç piyasaya yönlendireceğiz, gerekirse bunu turizm için de yapacağız. Turizm için kampanyalar yapılabilir. Türkiye'nin kapasitesi, altyapısı her şeye müsait.