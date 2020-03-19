5 gün uykusuz çalıştı! Doktor Güle Çınar bu video yüzünden açığa alındı

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina hastanesi Uz.Dr Güle Çınar, bir video sebebiyle gündeme oturdu. Videonun panik yarattığı iddia edilirken, 5 gün uykusuz bir şekilde korona için çalışan doktor açığa alındı.

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Sosyal medyada Türkiye'deki koronvirüs vakalarıyla ilgili yer alan bir video gündeme oturdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina hastanesi Uz.Dr Güle Çınar koronavirüse ilişkin 'eğitim seminerinde' yaptığı konuşmada "Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Artık binleri bulmaya başladı vakalar” diyor.

Doktor açığa alındı

Söz konusu video bir kesit olarak sosyal medyadan yayınlanınca Doktor Güle Çınar hakkında çalıştığı hastane soruşturma başlattı. Gelen son haberlere göre Güle Çınar açığa alındı. Hastane yönetimi söz konusu videoyu çeken kişinin bulunması için de soruşturma başlattı.

Çok az uykuyla çok yoğun çalıştım

Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından söz konusu video için yapılan açıklamada gündeme oturan Uzman Doktor Güle Çınar'ın açıklamasına da yer verildi. Doktor Çınar, 'çok az uykuyla çok yoğun bir çalışma' sürecinde olduğunu belirttiği açıklamasında şunları söyledi:



-Covid-19 küresel salgınının ülkemizi de etkilemesi sonucu Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yaklaşan enfeksiyon salgınına yönelik hastane hazırlıkları, sağlık alt yapısının yeniden düzenlenmesi, eylem planı, personelin uyum eğitimi çalışmaları gibi faaliyetler içinde, çok az uykuyla, çok yoğğun çalışmayla günlerdir yer aldım, yer almaya da devam ediyorum.

-"Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurtdışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım.

Amacım, hastanede malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz.

- Maalesef, gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Ancak, gelinen bu noktada hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm".

Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür diliyorum

Rektörden açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de başhekimliğin açıklamasını kendi Twitter hesabında paylaşarak, "Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerimizde meslektaşlarımız, tüm sağlık personeli ve doktor hanım da gece gündüz demeden zor koşullarda, yoğun ve fedakarca çalışıyorlar. Doktor hanım şu an bile çalışıyor. Bırakalım çalışmaya, hastalara hizmet vermeye devam etsin" ifadelerini yazdı.

Sosyal medyada da doktor Güle Çınar TT listesine girdi. Kamuoyundan Çınar'a destek yağarken 'doktorun fedakarca' çalıştığına vurgu yapıldı. Meslektaşları da doktora destek çıktı.