Türkiye'de ligler Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanının katıldığı 'Sporda Koronavirüs' toplantısı sona erdi. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs-Covid-19 nedeniyle başta futbol olmak üzere basketbol ve voleybola ara verildi.

Tüm branşlar ertelendi

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 19, 2020

''Hep beraber karar verdik"

Kasapoğlu, ''Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik. Bugün TFF, TBF, TVF ve Kulüper Birliği ile yaptığımız toplantıda liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik" dedi.

Ligler ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, corona virüs zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir "Liglerin başlama tarihi, yapılacak çalışmalar sonrası açıklanacak" dedi.

''Hedefimiz en kısa sürede liglerin seyircili başlaması''

Nihat Özdemir "Sayın bakanımızın daveti üzerine üç federasyon başkanımız ve Kulüpler Birliği başkanımız, Ankara'da çok verimli ve Türk sporuna yönelik bazı kararlar aldık. Sayın bakanımızın da söylediği gibi liglerimizi erteledik. Liglerin başlama tarihi, yapılacak çalışmalar sonrası açıklanacak. Kulüpler Birliği ile de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki yol haritamızı hep birlikte tespit edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede liglerin seyircili başlaması. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. En kısa zamanda tarihleri belli edip, sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.