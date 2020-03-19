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KKTC'de koronavirüs önlemi! Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay ertelendi

KKTC Meclisi, 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 11 Ekim'e erteleyerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 11 Ekim'e kadar görevine devam etmesine karar verdi.

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Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyet Meclisi, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olağanüstü toplandı. Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamada, oy çokluğu ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da görevine 6 ay süre daha devam etmesine karar verildi.

"Böyle bir ortamda seçim konuşulamazdı"

Meclis'te konuşan Başbakan Ersin Tatar, şunları kaydetti: Böyle bir ortamda seçim konuşulamazdı. Dolayısıyla erteleme gündeme geldi" dedi.

"Kimsenin seçimi düşünecek hali yok"

Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili çalışma yapan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise şöyle konuştu: Kimsenin Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünecek hali yoktur. 6 ay daha görevde kalacak Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda veya başka konularda adımlar atmayacak. Bu konuda da bir görüş birliği oluştu.

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