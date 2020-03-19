Koronavirüsle ilgili korkutan araştırma! Canlı kalabildiği alanlara bakın

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü adına yapılan bir araştırma, koronavirüsün havada 3 saat, plastik ve çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar canlı kalabildiğini ortaya çıkardı.

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İnternette paylaşılan araştırmanın ayrıntıları tıp dergisi dün New England Journal of Medicine'da yayımlandı. Araştırmada yeni virüsün dayanıklılık süreleri, 2002'deki SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) salgınına yol açan SARS-CoV-1 virüsünün canlı kalma süreleriyle kıyaslandı. Buna göre yeni koronavirüs…

Koronavirüsü;

*Bakır yüzeylerde 4 saat,

*Mukavva yüzeylerde 24 saat

*Plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 72 saat

*havada 3 saate kadar canlı kalabiliyor

Raporu yazan uzmanlar, "Test edilen koşullarda SARS-CoV-2 (koronavirüs) ile SARS-CoV-1'in canlı kalma süreleri benzerlik gösteriyor" dedi.

1 haftayı bulabiliyor

Koronavirüsler, hayvanlarda yaygın olan bir virüs grubu. Bu virüsler nadiren hayvanlardan insanlara geçebiliyor. Uzmanlara göre virüsün yüzeylerde canlı kalma süresi birkaç saatten bir haftayı aşkın bir süreye kadar değişiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın hastalıklar uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove Pazartesi günü, yeni tip koronavirüsün yüzeylerde ve havada ne kadar canlı kalabildiğine ilişkin araştırmaların devam ettiğini söylemişti.