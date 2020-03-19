Ağaoğlu: Bu olayda bir tane oyuncumuzu kaybettik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin ertelenmesi kararının ardından açıklamalarda bulundu.

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Erteleme kararına saygı duyduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bu devletimizin aldığı bir karardır biz ilk günden beri hep bunu söyledik devletimizin alacağı kararlara saygı duyacağız" dedi.

"Biz bu olayda hiçbir zaman çıkar gözetmedik"

Sağlığın öncelikli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bu olayda bir tane de oyuncumuzu kaybettik ama sesimizi çıkarmadık" ifadelerini kullandı.

"Bazıları üzerimizden hem algı hem de yalan haber yaptı"

Trabzonspor'un erteleme istemediği üzerine haberler yapıldığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Vay efendim Trabzonspor iki kulüple birlikte ertelenmeyi istememiş... Hayır, ilk kez size, TRT Spor'a söylüyorum. Biz ve tüm kulüpler ertelensin istedik. Ve bu konu üç gündür konuşuldu hepimiz hemfikirdir" dedi.

Trabzonspor camiası olarak alınan kararların arkasında olduklarını dile getiren Ağaoğlu, "Ancak tek tedirginliğimiz sürenin belirlenmemesi biz şimdi oyunculara ne kadar izin vereceğiz onu belirlemeliyiz. O konuda açığa çıkarsa sorun yok sağlık her şeyden öte..." diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: TRT SPOR