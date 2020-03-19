Tahkim Kurulu aldığı kararları duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Kulüplere para cezaları verilirken, Galatasaray'da Atalay Babacan'ın cezası 2 maça düşürüldü.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, kulüplerle yaşanan söz konusu durumlarla ilgili aldığı kararları yayımladı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş'nin futbolcusu Emirhan Emir'in rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FTD'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Fatih Karagümrük'te Brahim Darri'ye 13 bin lira ceza ve men

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Brahim Darri'nin ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hakaretleri nedeniyle FTD'nin 36/1-a, 36/2 ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Sivasspor'a 100 bin lira para cezası

Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FTD'nin 49/1. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Galatasaray'da Atalay Babacan'a iki maç men

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Atalay Babacan'ın hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının; 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hamit Alataş

Antrenör Hamit Alataş'ın, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildiğinden FDT'nin 60. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü'ne 150 bin lira ceza

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün 1. Güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.