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Formula 1'de ertelenen yarış sayısı 7'ye yükseldi

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 4 ayağı ertelenen 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın, 5, 6 ve 7. yarışları da planlanan tarihte yapılamayacak.

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Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre; artan sağlık endişeleri sebebiyle Çin, Avustralya, Bahreyn, Vietnam'ın ardından, 3 Mayıs'taki Hollanda, 10 Mayıs'taki İspanya ve 24 Mayıs'taki Monaco yarışları da ertelendi.

FIA ve Formula 1 yönetimlerinin mayıs sonrası şartlar güvenli hale gelir gelmez şampiyonayı başlatma niyetinde oldukları da belirtildi.

Ayrıca, 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan yeni sportif kuralların 2022'den itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 8. sırasında, 7 Haziran'daki Azerbaycan Grand Prix'si yer alıyor.

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