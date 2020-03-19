Fransa İçişleri Bakanı: Koronavirüs karantinasını çiğneyenler birer embesil

Avrupa ülkelerinin koronavirüse karşı aldığı önlemler artmaya devam ederken Fransa ve İtalya'da yetkililer karantina önlemlerini ihlal edenlerden şikayetçi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri çiğneyenlerin 'embesil' olduğunu söyledi.

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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri çiğneyenler hakkında, "Bazıları kuralları çiğneyince kendini modern çağ kahramanı sanıyor ama onlar birer embesil ve kendilerine de tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu.

İtalya'da ise karantina ihlalleri nedeniyle bir bakanın getirdiği 'sokağa çıkma yasağı' önerisi Başbakan Giuseppe Conte tarafından reddedildi.

İspanya Kralı Felipe: "Virüs bizi daha güçlü bir toplum yapacak"

Çarşamba akşamı televizyonlardan ulusa seslenen ve güçlü bir konuşma yapan İspanya Kralı Felipe ise "Virüs bizi yenemeyecek aksine bizi daha güçlü bir toplum haline getirecek" dedi. (BBC Türkçe)