2020 felaketler yılı 80 günde başımıza gelmeyen kalmadı kıyamet mi kopacak

2020 yılı öyle bir geldi ki hem Türkiye'de hem de dünyada felaketler ardı ardına geldi hala da gelmeye devam ediyor. NBA yıldızı LeBron James'in "Bizim asıl iptal etmemiz gereken 2020 yılı" diye dünyanın genel kanaatini özetlediği 2020'de tüm dünya Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşuyor. 2020 yılında Türkiye ve dünya için hangi felaketler meydana geldi? İşte o felaketler...

Kenya’da bir koruma bölgesinde, dünyada yaşadığı bilinen son beyaz zürafa ve yavrusu avcılar tarafından öldürülmüş. 2020 yılı alternatif “kıyamet” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

deviyor31 Aralık 2019... Farklı saat dilimlerinde olsa da tüm dünya eskiyi geride bırakıp ortak umutlar ve dileklerle yeni bir yılı karşıladı. Çünkü insanoğlu, değişmeyen dünya düzeninde sadece aktörlerin farklılaştığını bilse de yaşamaya dair inancını yaşatmak için umut ve hayal etmekten başka yolu olmadığını biliyor. Bu hayal kimi için daha iyi bir ev, kimi için kaybettiği sağlığı, kimi için hayat standartını yükselteceği daha iyi bir maaş, kimi için hak ettiği terfi... Farklı dileklerle de olsa insanların 2020'den ortak beklentisi herşeyin daha iyi olmasıydı. Ama olmadı. Dünyanın korkuyla ve çaresizlikle teslim olduğu corona virüsü, düşen uçaklar, depremler, şehitler...