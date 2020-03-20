2020 felaketler yılı 80 günde başımıza gelmeyen kalmadı kıyamet mi kopacak
Adanalılar yılbaşı gecesi "2020'ye girmek istemiyoruz, biz direk 2021'e geçeceğiz" dedi. Yaşananlar onları haklı çıkardı. 2020'nin geride bıraktığımız 80 gününde hem Türkiye'nin hem de dünyanın başına gelmedik felaket kalmadı. Kıyamet mi kopacak?
2020 yılı öyle bir geldi ki hem Türkiye'de hem de dünyada felaketler ardı ardına geldi hala da gelmeye devam ediyor. NBA yıldızı LeBron James'in "Bizim asıl iptal etmemiz gereken 2020 yılı" diye dünyanın genel kanaatini özetlediği 2020'de tüm dünya Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşuyor. 2020 yılında Türkiye ve dünya için hangi felaketler meydana geldi? İşte o felaketler...
Kenya’da bir koruma bölgesinde, dünyada yaşadığı bilinen son beyaz zürafa ve yavrusu avcılar tarafından öldürülmüş. 2020 yılı alternatif “kıyamet” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
deviyor31 Aralık 2019... Farklı saat dilimlerinde olsa da tüm dünya eskiyi geride bırakıp ortak umutlar ve dileklerle yeni bir yılı karşıladı. Çünkü insanoğlu, değişmeyen dünya düzeninde sadece aktörlerin farklılaştığını bilse de yaşamaya dair inancını yaşatmak için umut ve hayal etmekten başka yolu olmadığını biliyor. Bu hayal kimi için daha iyi bir ev, kimi için kaybettiği sağlığı, kimi için hayat standartını yükselteceği daha iyi bir maaş, kimi için hak ettiği terfi... Farklı dileklerle de olsa insanların 2020'den ortak beklentisi herşeyin daha iyi olmasıydı. Ama olmadı. Dünyanın korkuyla ve çaresizlikle teslim olduğu corona virüsü, düşen uçaklar, depremler, şehitler...
Koronavirüs salgını dünyayı sarsıyor
Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çin'de 3245 kişi hayatını kaybederken, salgının yeni merkezi Avrupa'da İtalya ölümlerle sarsılıyor. İtalya'da Corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 3405'e çıkarak salının başladığı Çin'i geride bıraktı. Türkiye'de ölü sayısı 4 olarak açıklandı. Dünya ekonomisi neredeyse durma noktasına gelirken, sokağa çıkma yasakları ya da insanların korunmak için eve kapanmasıyla dünya genelinde hayat neredeyse durma noktasına geldi.
Türkiye'de koronavirüsten 4 kişi öldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibariyle 4'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 85 yaşında bir kadın olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 359'a ulaştığını ifade etti.
Cesetler askeri kamyonlarla yakılmaya götürüldüler
İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 3 bin 405'e çıktı. İtalya'da kabus büyürken, hasta yataklarının yanında tabutlar hazırda bekletiliyor. Durumun en kötü olduğu yerlerden biri olan Bergamo'da morgda yer kalmayınca koronadan ölenlerin cesetleri askeri kamyonlarla taşınarak yakılmaya başlandı.