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İdlib'de roketli saldırı sonucu 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

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