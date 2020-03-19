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İdlib’de kalp krizi geçiren Ağrılı asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli Ağrılı Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey, kalp krizi geçirmesi sonucu şehit oldu.

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Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde bulunan ve Ağrılı olduğu belirtilen Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey, gece nöbeti hazırlığı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Şehidin cenaze namazının Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyel Köyü'nde kılınacağı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız birliğinin gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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