İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de üç kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında" diyen Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiasıyla ilgili olarak da "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadesini kullandı.

Türkiye'de koronavirüsten ölen kişi sayısı 3'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.