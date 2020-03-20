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Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de bulunmak ve namaz kılmak koronavirüs sebebiyle yasaklandı

Suudi Arabistan makamları, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescidi Nebevi'de namaz kılmaya yasak getirdi. 

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Harameyn İşleri Genel Başkanlığı Sözcüsü Hani Haydar, ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik kurumlarının Kovid-19'dan korunma amacıyla bazı önlemler aldığını bildirdi.

Buna göre, Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de bulunmak ve buralarda namaz kılmanın yasaklandığını ifade eden Haydar, herkesten talimatlara uyması talebinde bulundu. 

Ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen salı Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı kararı alınmıştı. 


Ülkede son olarak virüs tespit edilen kişi sayısının 274'e yükseldiği açıklanmıştı.

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